منصة DUBUY.com توسِّع حضورها في أفريقيا بإطلاق خدماتها في غانا وزامبيا

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت «دي بي ورلد» اليوم عن مواصلة توسيع نطاق منصة التجارة الإلكترونية «DUBUY.com» التابعة لها في أفريقيا من خلال إطلاق خدماتها في كل من غانا وزامبيا. ويتيح هذا التوسع الأخير في سوق البيع بالجملة لمزيد من الشركات الأفريقية فرصة الوصول بشكل أكبر إلى سلاسل التوريد العالمية.

وتوفر منصة «DUBUY.com» تقنيات متقدمة ومعاملات آمنة لتجَّار البيع بالجملة، وربطهم بأمان وكفاءة بالأسواق الدولية. وتدعم هذه الأدوات الرقمية البنية التحتية القوية لـ«دي بي ورلد» في جميع أنحاء أفريقيا، مثل ميناء مابوتو وشبكاته المتصلة بشرق وجنوب أفريقيا، كما تُقدم «دي بي ورلد» على الساحل الغربي الأفريقي حالياً حلولاً لوجستية في الموانئ عبر السنغال وأنغولا.

وتؤكد عملية الإطلاق الأخيرة، مع التشغيل الناجح لمنصة «DUBUY.com» في كل من الإمارات العربية المتحدة، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا، التزام «دي بي ورلد» المستمر بإنشاء بوابات تجارية إستراتيجية للمنطقة، على الصعيدين المادي والرقمي.

وقال محمود البستكي، المدير التنفيذي للعمليات في دبي التجارية: «تواصل منصة DUBUY.com تقديم طرق جديدة للشركات الأفريقية للتجارة والتوسّع في أعمالها. ونحن ملتزمون بتوفير بنية تحتية رقمية تربط الاقتصادات وتتيح لجميع الشركات إمكانية الوصول إلى الأسواق. كما تمنح أحدث عمليات الإطلاق لمستخدمي المنصة مزيداً من فرص النمو».

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