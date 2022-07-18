المصدر: البيان

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حددت وزارة الموارد البشرية السعودية، 10 أسباب تتيح لصاحب العمل استبعاد الموظف حسب النظام، مؤكدة أن سبب الاستبعاد من اختصاص جهة العمل بناء على لوائح وأنظمة الوزارة، ويلزم صاحب العمل باختيار سبب الاستبعاد الصحيح عند ترك المشترك العمل.

وتتضمن الأسباب: إنهاء عقد العمل، الفصل بموجب المادة 77 من نظام العمل، الاستقالة بموجب المادة نفسها، إضافة إلى فسخ العقد بموجب المادة 80 من نظام العمل، والاستقالة عند رغبة العميل قبل انتهاء عقده وعند موافقة صاحب العمل. وفقاً لصحيفة "مكة" السعودية.

أسباب أخرى:

وفاة العامل بسبب له علاقة بالعمل.

في حال إفلاس المنشأة حسب النظام.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

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