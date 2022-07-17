مصر.. قرار جديد بشأن تكلفة رغيف الخبز المدعم

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري توجيهاً وزارياً بشأن تكلفة رغيف الخبز المدعم.

ونص التوجية الوزاري على قيام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية، والتي تعمل بوقود السولار طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية الذكية.

وأكد المصيلحي وفقا لوسائل إعلام مصرية أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز