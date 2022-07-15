استطلاع لــ «تريندز»: التعاون الأمريكي الخليجي يسير بشكل ممتاز

المصدر: أبوظبي - البيان

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أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه مركز تريندز للبحوث والاستشارات أن منطقة الخليج مهمة جداً بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية، وأن العلاقات الخليجية الأمريكية تسير بشكل ممتاز، وأن زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة واجتماعه مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والعراق والأردن سيعزز مستقبل هذه العلاقات.

وأشار الاستطلاع الذي أجرته إدارة الباروميتر العالمي بـ «تريندز» إلى أن 89 في المئة من الذين شاركوا في الاستطلاع يعتقدون أن الولايات المتحدة شريك يمكن الاعتماد عليه، مبينين أن التعاون الأمريكي الخليجي يسير بشكل ممتاز في المجالات الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والثقافية والإنسانية بنسب تراوحت بين 46 إلى 60 في المئة.

وحول اجتماع الرئيس بايدن مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن في المملكة العربية السعودية أولى أفراد العينة أهمية كبيرة بنسب فاقت الـ 50 في المئة لهذا الاجتماع؛ وذلك بغية الحث على زيادة إنتاج النفط، والتنسيق في ملف إيران النووي، وطلب المساندة السياسية في الحرب الروسية - الأوكرانية، والوصول إلى تسوية في اليمن، وتوسيع الاتفاق الإبراهيمي إلى دول عربية أخرى.

وأوضح الاستطلاع أن 79 في المئة من أفراد العينة يرون الموقف من اتخاذ أغلب دول الخليج موقفاً حيادياً تجاه الحرب الروسية – الأوكرانية جيداً جداً. كما رأى 84 في المئة أن استقلالية السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي عن السياسة الخارجية الأمريكية هي استقلالية تامة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «تريندز» د. محمد عبدالله العلي إن هذا الاستطلاع جاء في إطار عالمية تريندز وحرصه على مواكبة المستجدات العالمية والتفاعل مع قضايا المنطقة والعالم، مشدداً على أهمية استطلاعات الرأي في قياس وجهات النظر وآراء الخبراء وأهل الاختصاص في موضوع الاستبيان. وذكر أن استطلاعات الرأي تمكّن الباحثين من استشراف القضايا ومساعدة صنّاع القرار على معرفة التوجهات العامة تجاه قضايا موضوع الاستبيان وأولوياته واهتماماته وتطلعاته المستقبلية؛ ما يسهل مواجهة ورصد التحديات.

من جانبه قال مدير إدارة الباروميتر العالمي في مركز تريندز فهد المهري إن استطلاع الرأي، جاء في إطار الحرص على معرفة آراء الجمهور حول موضوع الاستطلاع الشديد الأهمية. وأضاف إن استطلاعات الرأي في إدارة الباروميتر العالمي تأتي ضمن استراتيجية وأهداف «تريندز» للبحوث والاستشارات الساعية إلى تقديم محتوى علمي بحثي يدعم صنّاع القرار بالمعلومات الدقيقة لرسم وتقييم السياسات العامة في المجالات كافة.

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