4 آلاف وافد غادورا الكويت في 3 أشهر

المصدر: البيان

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كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، بالتعاون مع الإدارة المركزية للإحصاء، عن مغادرة أكثر من 4 آلاف من الوافدين الستينيين خلال الربع الأول من العام الجاري.

ولفت التقرير الحكومي إلى أن الانخفاض ضرب جميع أنواع العاملين من فئة الـ60 سواء الجامعيين أو حملة الشهادة الثانوية العامة، في حين استقرت اعدادهم حتى أبريل الماضي عند 65 ألف عامل مقيم.

وعن القطاعات التي شهدت انخفاضا في سوق العمل، لفت التقرير إلى أن قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم هو الأعلى في إجمالي عدد المغادرين في 3 أشهر، حيث سجل انخفاضا بـ1423 عاملا، تلاه قطاع التشييد الذي خسر 792 عاملا.

كما خسر قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 739 عاملا، إضافة إلى 257 عاملا تركوا قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام، و103 آخرين غادروا نهائياً بعد عملهم لسنوات في قطاع الصناعات التحويلية.

وفيما يتعلق بالعاملين غير الستينيين، أشار التقرير إلى أن قطاعات «تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، شهدت زيادة قدرها 3406 عمال، تلاها قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بـ2016 عاملا».

وتابع: ارتفع كذلك اجمالي عدد العاملين في قطاع التعليم بـ1499 عاملا، الى جانب قطاع إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها 1398 عاملا. وبين أن عدد المسجلين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر زاد 412 عاملا، و 573 في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي.

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