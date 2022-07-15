بعد ثبات الدولار.. إليكم سعر الذهب في مصر اليوم

المصدر: البيان

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شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة ارتفاعاً طفيفاً عقب الانخفاض الذي سجل خلال اليومين الماضيين. حيث شهد المعدن الأصفر موجة انخفاض كبرى بدأت منتصف مايو 20222 واستمرت حتى الأيام الماضية.

أسعار الذهب

سجل عيار 24- 1177 جنيهًا (شراء) وسجل عيار 24 (بيع) 1165 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.

الذهب عيار 21 في مصر سجل، 990 جنيها (شراء) وسجل عيار 21 (بيع) 985 مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام.

وسجل عيار 18- 899 (شراء) وسجل عيار 18 (بيع) 890 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 665 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 8055 جنيها.

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