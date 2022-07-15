السعودية تقرّر فتح مجالها الجويّ لجميع ناقلات العالم

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية أن المملكة قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية.

وقالت الهيئة في بيان لها نشرته على حسابها عبر منصة تويتر "إنه في إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوقفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقضي بعدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجويّة الدولية، واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث، وتعزيزا للربط الجوي الدولي، تعلن الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجويّة التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

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