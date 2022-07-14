تأسيس شركة ناجحة عن طريق تطبيق الممارسات الإدارية الصحيحة

المصدر: بقلم كريستين أسود

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يمكن تلخيص العوامل الأساسية لتأسيس وإدارة شركة ناجحة في اختيار مجال عمل، يتوافق مع الاهتمامات الشخصية، ولا تعتبر هذه الخطوة سهلة على الإطلاق، حيث تتطلب الكثير من الجهد والوقت في البحث، إلا أنها تضمن تحقيق نتائج مذهلة في النهاية. وتتطلب ريادة الأعمال، سواء عن طريق إطلاق شركة خاصة أو تولّي منصب قيادي، التحلي بالتصميم والمثابرة والنظرة التفاؤلية، لضمان تحقيق جميع الأهداف وتحمّل ضغوطات الإجراءات القانونية وغيرها من العمليات المُنهكة جسدياً ونفسياً.

وتبرز العديد من الجوانب الحيوية عند الحديث عن تأسيس شركة هادفة، والتي يمكن ترتيبها ابتداء من الأهم، وهو بناء فريق مميز وبيئة عمل صحية في الشركة، حيث يعتبر تأسيس الشركة وفق قيم وأهداف واضحة عاملاً ضرورياً لنجاحها. كما ينبغي على القيادة اعتماد نظرة إيجابية تجاه العمل وإظهار ذلك أمام الفريق، الذي يستمد منها شغفه في العمل، إضافة إلى الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة لقدرتها على إحداث تأثير طويل المدى، فمثلاً تعد مخاطبة المدير للموظفين بأسمائهم، والتعامل معهم على أساس يومي في مختلف جوانب العمليات، إضافة إلى التواجد إلى جانبهم قدر الإمكان من أهم عوامل دعم الفريق وضمان النجاح، وتقع على عاتق إدارة الشركة مسؤولية مشاركة الفريق معظم تفاصيل العمل، ليتمكنوا من وضع ثقتهم الكاملة برؤية قيادة الشركة وإمكاناتها.

ويتعيّن على الإدارة أيضاً الحرص على حفاظ الشركة على توجهها الصحيح من خلال طلب آراء الموظفين بشكل مستمر وإجراء تغييرات تناسب متطلباتهم وترتقي ببيئة العمل، وغالباً ما يستلزم ذلك إجراء استطلاعات رأي أو استبيانات سرية أو الانتظار لفترة محددة قبل سؤال الموظفين عن آرائهم، إضافة إلى إجراء استطلاعات مختصرة على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام، والتي تمنح الإدارة لمحة عن آراء فريق العمل والتغييرات التي يمكن إجراؤها على الفور.

وينعكس شغف الإدارة بعملها من خلال مساعدة جميع الموظفين على الاستمتاع بعملهم قدر الإمكان، مما يسهم بإطلاق إمكاناتهم ومنحهم الثقة الكاملة لإدارة العمليات اليومية، والذي بدوره يمنح الإدارة مساحة كافية للتركيز على استراتيجيات وخطط الشركة على المدى البعيد، ويعتمد نجاح الشركة على المدى الطويل على عدة عوامل، بما فيها خطة دوران العمالة ومعدل الإيرادات وخطط التوسع، غير أن المقياس الأهم يتمثل بمدى تركيزها على تحقيق أهدافها. وتضمن الإدارة تأسيس شركة ناجحة وهادفة من خلال العمل بشكل متواصل على ضمان رضا العملاء، واستمتاع الموظفين بعملهم.

ويعتبر تحقيق هذه العناصر عملية صعبة تتطلب الكثير من الإرادة والصبر والمرونة والمهارة، لكنها تتيح للقيادة ضمان تحقيق رؤيتها وإطلاق شركة هادفة وناجحة.

عضو منظمة الرؤساء الشباب والرئيس التنفيذي لفروع دانكن دوناتس في لبنان ومطعم سمسم ومنصة ذا كاتاليست أوف جروث

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