مصر ترفع أسعار المحروقات

المصدر: البيان

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رفعت مصر أسعار المحروقات للربع الثالث من العام الجاري.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها المنعقد، عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي.. 8.00 جنيات للتر البنزين 80، و9.25 جنيات للتر البنزين 92، و10.75 جنيات للتر البنزين 95.



وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيات / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.

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