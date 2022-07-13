سعر الذهب في مصر اليوم

المصدر: البيان

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تذبذبت أسعار الذهب في مصر صعوداً وهبوطاً خلال الفترة الماضية خاصة خلال عطلة عيد الأضحى، حيث تكثر حفلات الزفاف والخطوبة، بينما يتابع المقبلون على الزواج سعر جرام الذهب عيار 21 خاصة باعتباره الأكثر مبيعا، كما أنّه يتميز بقلة مصنعيته.

عيار 18 و21

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء، مسجلًا 985 جنيهًا للبيع، و995 جنيهًا لعمليات الشراء.

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأربعاء، بين 844 و853 جنيهًا.

عيار 24

ويُباع جرام الذهب عيار 24 بنحو 1,126 جنيه، و1,137 جنيه للشراء، بداية تعاملات اليوم.

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