نونو سانتو يفاجئ مسؤولي اتحاد جدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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فاجأ البرتغالي نونو سانتو المدير الفني الجديد لفريق اتحاد جدة، إدارة النادي السعودي، بطلب التعاقد مع حارس مرمى يجيد اللعب بالقدم، ليتناسب مع خططه الفنية، القائمة على البناء الهجومي من الخلف، وذلك وفقاً لجريدة "المدينة" السعودية.

ويملك البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد الحالي، رصيداً كبيراً لدى جماهير الاتحاد، لاسيما بعد دوره البارز في الموسم الذي صارع خلاله العميد على الهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى، لدوره الهام في المساهمة بفاعلية لعودة الاتحاد إلى المنافسة بقوة على الألقاب، مما يجعل فكرة التخلي عنه صعبة.

وفي نفس الوقت، أكدت الصحيفة أن رغبة جماهير الاتحاد في العودة إلى منصات التتويج، بعد التعاقد مع سانتو أحد مدربي النخبة في أوروبا، جعلها تطالب الإدارة بضرورة تنفيذ طلبات المدرب حتى يتحقق المراد.

وقالت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تطوراً جديداً، خاصة في ظل السعي للانتهاء من ملف المحترفين قبل انطلاق المعسكر الخارجي.

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