مصر تطرح عملة بلاستيكية جديدة فئة الـ10 جنيهات

المصدر: البيان

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طرح البنك المركزي المصري عملة فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر) والتي تم إنتاجها باستخدام دار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية.

وكشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي أنه تم طباعة نحو ملياري جنيه حتى الآن من العملة البلاستيكية (بوليمر) الجديدة فئة الـ10 جنيهات، وطرحها بالبنوك اعتبارا من اليوم، وحتى يتم إتاحتها للمواطنين كفكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "إنه تم إجراء تعديلات على ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية حتى تتمكن من قبول السحب والإيداع للعملة البلاستيكية الجديدة، وسيتم خلال الفترة المقبلة زيادة الكميات المطروحة من العملة البلاستيكية فئة الـ10 جنيهات" وفق اليوم السابع.

وكان البنك المركزي قد أعلن اليوم عن طرح فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية (بوليمر)، والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.

وذكر البنك المركزي أن طرح العملة الجديدة يأتي في ضوء الحرص على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة، وإطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد، وخاصة الفئات الأكثر تداولا، وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

وأوضح أنه تم تصميم الـ10 جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، حيث تتزين العملة الجديدة بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت، والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة لتربط العملة الجديدة "عراقة التاريخ المصري القديم" مع العصر الحديث، وتجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.

ونوه بأن النقود البلاستيكية تتميز بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي، الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها.



وشدد البنك المركزي على أن تداول العملة البلاستيكية الجديدة يأتي جنبا إلى جنب مع نظيرتها الورقية من فئة الـ10 جنيهات المتداولة حاليًا، ويمكن للمواطن الحصول على الـ10 جنيهات البلاستيكية الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التي يتجاوز عددها 4500 فرعًا.

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