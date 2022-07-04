انخفاض جديد على أسعار الذهب في مصر

المصدر: البيان

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شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم انخفاضاً سعرياً جديداً عقب الانخفاض الذي سُجل خلال اليومين الماضيين، بعدما شهد المعدن الأصفر موجة الانخفاض الكبرى التي بدأت منتصف مايو 2022 واستمرت حتى الأيام الماضية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين، 4-7-2022، سجل عيار 24- 1130 جنيهًا (شراء) وسجل عيار 24 (بيع) 1125 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.

الذهب عيار 21 في مصر سجل 930 جنيها (شراء) وسجل عيار 21- (بيع) 915 مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام.

وسجل عيار 18- 845 (شراء) وسجل عيار 18- (بيع) 835 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام.

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 620 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 8000 جنيها.

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