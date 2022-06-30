عبور أكبر سفينة حاويات في العالم من قناة السويس خلال رحلتها الأولى

المصدر: وام

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أعلنت هيئة قناة السويس عبور "EVER ART " أحدث وأكبر سفينة حاويات في العالم اليوم في أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى ميناء روتردام بهولندا.

ووجَّه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن للناقلة من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة، علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد الموجودة على طول القناة.

وأكد رئيس الهيئة على المزايا الملاحية والفنية التي أتاحها مشروع قناة السويس الجديدة من زيادة الطاقة العددية والاستيعابية للقناة ورفع عامل الأمان الملاحي مما كان له بالغ الأثر نحو تعزيز المكانة الرائدة للقناة لتصبح الوجهة الأولى والاختيار الأمثل لعبور سفن الحاويات العملاقة العاملة على نقل التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وشهدت حركة الملاحة بالقناة اليوم عبور 83 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن.

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