«شيرإت» تعلن عن خطط استراتيجية للتوسع والنمو خليجياً

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «شيرإت»، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا الإنترنت وعمليات الشمول الرقمي والمالي في الأسواق الكبيرة، عن توسعها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز مكانتها الريادية في المنطقة.

وقد أسهم نموذج التشغيل واسع النطاق لمجموعة «شيرإت» في توسيع شبكة أعمالها لتصل إلى 150 دولة ومنطقة بـ45 لغة، حيث استفادت الشركة من استراتيجيتها العالمية للنمو لتحقيق ارتفاع في الإيرادات بنسبة 220% في السنة المالية 2021 ـ 2022.

وفي إطار جهودها للتكيف مع التغيرات ومواكبة متطلبات بيئة الأعمال العالمية المتطورة، تتخذ الشركة خطوات جديدة لتحديد أولويات جهودها الابتكارية حول فرص النمو في أسواق متعددة بما في ذلك الإمارات وسنغافورة وإندونيسيا والفلبين وباكستان وبنغلاديش وإسرائيل.

وقال أروناب مادهور، نائب الرئيس الإقليمي ورئيس أعمال مجموعة شيرإت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: تهدف خططنا الجديدة إلى دعم استراتيجيتنا التنموية بشكل فعال وزيادة عروض الخدمات والحلول ذات القيمة المضافة التي نقدمها للعملاء. وفي أعقاب مسار النمو التصاعدي الذي شهدته أعمالنا في السنة المالية 2021 ـ 2022، قمنا بصياغة سلسلة من الإجراءات والخطط المصممة لترسيخ ريادة شركتنا وضمان تمتعها بمنهجية عمل مناسبة من شأنها المساعدة في تحقيق تقدم مستدام وطويل الأجل في قطاع التكنولوجيا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز