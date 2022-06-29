الجنيه المصري يواصل تراجعه مقابل الدولار

المصدر: البيان

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واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار في تعاملات اليوم، في البنوك وشركات الصرافة.

وصعد الدولار اليوم في مصر وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري إلى 18.72 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع، مقابل 18.71 جنيه للشراء، و18.78 جنيه للبيع أمس.

وشهد الدولار خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا داخل البنوك المصرية مقابل الجنيه، والسؤال الذي يطرح نفسه خلال الأيام المقبلة، هل سيتخطى الدولار في مصر 19 جنيها خلال الأيام المقبلة خاصة بعد ملامسته نحو هذا الرقم؟

أسعار الدولار في مصر شهدت ثباتا سعريا على مدار ما يقرب من أسبوع، ولكن سعر الدولار والعملات الأجنبية شهد تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية الماضية.

وزاد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري، إلى 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع، مقابل 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع أمس.

في بنك مصر، تكررت نفس أسعار تداول الدولار في البنك الأهلي المصري.

وتحرك سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، ليرتفع إلى 18.75 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، مقابل 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع أمس.

فيما استقر سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي، عند 4.98 جنيه للشراء، لكنه ارتفع مقابل 5.01 جنيه للبيع بالمقارنة بسعر أمس عند 5 جنيهات للبيع.

وصعد سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي المصري، إلى نحو 4.99 جنيه للشراء مقارنة بسعر شراء أمس 4.98 جنيه، لكنه استقر عند 5 جنيهات للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم لدى البنك المركزي المصري، نحو 5.09 جنيه للشراء، و5.12 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و5.11 جنيه للبيع أمس.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى 61 جنيهًا للشراء، و61.33 جنيه للبيع.

تراجع سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى 19.75 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع، مقابل 19.76 جنيه للشراء، و19.85 جنيه للبيع أمس.

تراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر لدى البنك المركزي، إلى 22.88 جنيه للشراء، و22.99 جنيه للبيع، مقابل 22.93 جنيه للشراء، و23.03 جنيه للبيع أمس.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر، إلى 22.86 جنيه للشراء، و23.09 جنيه للبيع، مقابل 22.94 جنيه للشراء، و23.14 جنيه للبيع أمس.

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