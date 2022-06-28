إقبال كبير على عقارات المغرب في معرض بفرنسا

المصدر: دبي- البيان

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أسدل الستار على فعاليات الدورة 17 لمعرض العقار المغربي في باريس «سماب ايمو باريس 2022»، التي نظمت مؤخراً في المركز الدولي للمعارض «باريس بورت دو فرساي»، واستقطبت الدورة حوالي 35 ألف زائر من فرنسا ومن بلدان أوروبية مجاورة، وتميز معرض باريس بمشاركات متميزة لأبرز المطورين العقاريين في المغرب، وقُدمت فيه عروض شملت مئات المشاريع العقارية في اكثر من 60 مدينة مغربية.

ويرى منظمو المعرض أن التوافد المكثف عليه، يؤكد مدى رغبة مغاربة فرنسا والعالم في الاستثمار في المغرب، إلى جانب كونه يبرز الإمكانات الحقيقية، التي تمثلها فرنسا باعتبارها سوقاً واعدة وأساسية في مجال الاستثمار العقاري بالمغرب، مبرزين أن العديد من الزوار من بين المغاربة المقيمين في فرنسا والفرنسيين اشتروا عقارات أو أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار بالمغرب.

في المقابل، عبر العديد من العارضين عن ارتياحهم لنتائج المعرض، وحجم الصفقات الذي حققوه، مشيرين إلى أن الإقبال كان كبيراً على جميع أصناف العقار خاصة العقار ذي الجودة العالية والمتوسط والاجتماعي، إضافة إلى الإقبال على شراء أراض. ويعد معرض باريس أكبر حدث عقاري مغربي في الخارج. وإلى جانب كونه فرصة لإبراز التطور العقاري في مختلف المدن المغربية، كان المعرض مناسبة أيضاً لتنظيم جلسات مناقشة مع وخبراء في مجال العقار، وندوات عن التمويل البنكي.

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