الدولار يرتفع إلى أعلى مستوى في 5 سنوات مقابل الجنيه المصري

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في 10 بنوك عاملة في مصر خلال التعاملات، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس.

وصعد الدولار مقابل الجنيه اليوم لأعلى مستوى له في 5 سنوات ماضية، ليسجل سعر البيع في معظم البنوك 18.81 جنيه للبيع، وفقا لموقع مصراوي.

البنك الأهلي المصري: 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.75 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.74 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.75 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.71 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.71 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.76 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.74 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.73 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.

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