دول التعاون ضمن أول المستفيدين من تصريح السفر الإلكتروني لبريطانيا

المصدر: دبي - سيد صالح

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أعلنت الحكومة البريطانية في بيان صحفي نشرته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ستنتقل إلى منظومة «تصريح السفر الإلكتروني»، والتي سيجري تطبيقها في المملكة المتحدة اعتباراً من العام المقبل.

وتتيح المنظومة الجديدة لمواطني الدول الأعضاء بالمجلس التقدم بطلبات لاستصدار تصاريح سفر إلكترونية صالحة لعدة رحلات عبر فترة ممتدة.

وبموجب المنظومة الجديدة، سيصبح مواطنو الدول الأعضاء بالمجلس قادرين على دخول المملكة المتحدة من دون تأشيرة مُسبقة، بحسب البيان، والذي جاء فيه: «ستعمل هذه الخطوة على تعزيز أمن المملكة المتحدة وتحسين عمليات الحدود، ما يُسهل على الزوار من المنطقة زيارة المملكة للأعمال أو السياحة».

متطلبات خاصة

وأضافت الحكومة البريطانية في بيانها: «ستجعل المنظومة الجديدة من المتطلبات الخاصة بدخول مواطني الخليج العربي إلى المملكة المتحدة متفقة مع نفس المتطلبات الخاصة بدخول المواطنين من الدول التي تُعد شركاء رئيسيين، ومنها الولايات المتحدة وكندا».

وجاء في البيان أيضاً: «تُحسن المنظومة الجديدة قدرة الحكومة البريطانية على رصد المسافرين وإيقاف سفر من يفرضون تهديداً أمنياً للمملكة المتحدة، وذلك بضمان أن كل من يرغب بالسفر إلى المملكة (عدا المواطنين البريطانيين والأيرلنديين) يحصل على تصريح مُسبق».

مراقبة رقمية

وتابعت الحكومة: «تُعد المنظومة جزءاً هاماً من مساعي الحكومة البريطانية الرامية إلى جعل مراقبة الحدود رقمية بالكامل بنهاية عام 2025. وستنطبق المنظومة بصورة موسعة على المسافرين الذين يزورون المملكة المتحدة أو يعبرون من خلالها والذين لا يحتاجون حالياً إلى تأشيرة للبقاء لفترات قصيرة، أو الذين لا يمتلكون حالياً تأشيرة أخرى من المملكة المتحدة».

ولن تنطبق منظومة «تصريح السفر الإلكتروني» على الطلبة الذين يدرسون أو الفئات الأخرى من المسافرين الراغبين بزيارة المملكة المتحدة لفترات أطول من فترات الإقامة القصيرة المُعتادة.

وبحسب البيان: «إنها عملية واضحة للتقدم بطلب تصريح دخول المملكة، وستعمل كتدبير أمني يتيح للحكومة منع التهديدات عن المملكة، بينما في الوقت نفسه يزود الأفراد بضمان أكبر بشأن مدى قدرتهم على السفر إلى المملكة».

أول المستفيدين

وقالت بريتي باتيل، وزيرة الداخلية البريطانية، تعليقاً على المنظومة الجديدة واستفادة مواطني دول الخليج منها: «تعني هذه الخطوة أن مواطني الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي سيكونون ضمن أوائل المواطنين على مستوى العالم الذين سيستفيدون من منظومة «تصريح السفر الإلكتروني»، والسفر إلى المملكة المتحدة من دون تأشيرة مسبقة».

وأضافت: «تتمثل أولويتنا القصوى في أمن حدود المملكة المتحدة، وبإطلاق المنظومة الجديدة، يمكننا ضمان أن كل من يرغب بزيارة المملكة سيحصل على تصريح مسبق قبل السفر، بحيث نرفض أولئك الأشخاص الذين يمثلون تهديداً».

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