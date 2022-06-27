ارتفاع العملات العربية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

المصدر: وكالات

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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم بينما شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية تحركات جديدة خلال تعاملات اليوم الإثنين في مصر بعد ارتفاعات سجلتها رسميا بداية أسبوع العمل بالبنوك أمس الأحد.

وسجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي قيمة 18.74 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي والبنك المصري الخليجي وميد بنك وكذلك البنك العقاري المصري العربي، سعر 18.74 جنيه للشراء و18.79 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك سي آي بي وبنك الإسكندرية وبنك التعمير والإسكان في مصر سعر 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم في مصر قيمة 18.72 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد 18.71 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، قيمة 18.71 جنيه للشراء، وسعر 18.77 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم وفقا للبنك المركزي المصري قيمة 18.69 جنيه للشراء، و18.80 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنوك العربي الأفريقي الدولي والمصرف العربي الدولي، وبنك SAIB، وبنك المشرق وبنك التنمية الصناعية، وبنك قناة السويس وبنك بلوم مصر وبنك أبوظبي الأول وبنك الكويت الوطني وبنك اتش اس بي سي قيمة 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

أفضل سعر لبيع الدولار إلى البنوك اليوم 18.74 جنيه، بينما يسجل أفضل سعر للشراء من البنوك نحو 18.77 جنيه.

ارتفع سعر الدولار الأربعاء 15 يونيو في البنوك العاملة بالسوق المصرية، حيث أظهرت شاشات التداول منذ بداية التعاملات تحركات في سعر الدولار، لتبلغ قيمة التحرك نحو 4 قروش.

كما ارتفع سعر الدولار الاثنين 12 يونيو 2022 في مصر وسجل نحو 18.70 للشراء و18.75 جنيه للبيع، بعد تحرك لسعر الدولار الأربعاء 8 يونيو 2022 كان خلاله سعر الدولار عند 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع.

سبق هذا التحرك ارتفاع في سعر الدولار الثلاثاء 7 يونيو بلغ خلاله سعر الدولار قيمة 18.63 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، وجاءت هذه الارتفاعات بعد أول تحرك لسعر الدولار الخميس 2 يونيو 2022، سجل خلاله سعر الدولار قيمة 18.58 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

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