السعودية تتبنى مشروعاً رقمياً دولياً تصل صفقاته السنوية المتوقعة إلى مليار دولار

المصدر: د ب ا

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وافقت منظمة غرفة التجارة الدولية والاتحاد العالمي للغرف التجارية على مشروع مبادرة غرفة التجارة الدولية السعودية لإنشاء أربع منصاتٍ رقميةٍ دولية، تصل صفقاتها السنوية المتوقعة حوالي مليار دولار أمريكي سنوياً وإيراداتها المتوقعة لغرفة التجارة الدولية السعودية ومنظمة غرفة التجارة الدولية السعودية حوالي 25 مليون دولار أمريكي.

ونقلت وكالة أنباء السعودية ( واس) اليوم الإثنين عن رئيس مجلس إدارة الغرفة وممثل المملكة في منظمة غرفة التجارة الدولية المستشار سيف بن عبدالله التركي قوله ، عقب زيارة وفد الغرفة لعاصمة المكسيك (مكسيكو سيتي) للمشاركة في الاجتماع الدوري للمجلس العالمي للمنظمة وفي المنتدى الاقتصادي الإقليمي للأمريكيتين ومؤتمر محكمة التحكيم الدولية، إن المنصات الأربع ستكون باللغات المعتمدة للمنظمة بالإضافة إلى اللغة العربية، وستسهم في نشر سياسات وقوانين واتفاقيات التجارة الدولية، والقوانين التجارية المرتبطة بالدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددهم قرابة 142 دولة.

وأشار إلى أن المنصات ستقوم باستعراض المناطق الاقتصادية والفرص الاستثمارية لدول مجموعة العشرين علاوةً على عرض الخدمات اللوجستية للدول الأعضاء بالمنظمة، بالإضافة إلى إيجاد نقطة وصل بين العرض والطلب للشركات والعملاء لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة.

من جهته، أكّد السفير السعودي لدى المكسيك هيثم المالكي أن المكسيك من الدول الجاذبة للاستثمار وتتمتع بميز تنافسية عادلة ويوجد بها فرص استثمارية واقتصادية وتجارية، ، معرباً عن أمله في تنمية الفرص الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والمكسيك وزيادة التبادل التجاري بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بين البلدين.

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