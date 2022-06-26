سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

المصدر: البيان

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شهدت أسعار الدولار، اليوم الأحد، استقرارا، مقابل الجنيه المصري، في كل من البنك المركزي المصري، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وشركات الصرافة.

وجاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر:

سجل 18.71 جنيه للشراء.

بينما بلغ 18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري:

سجل نحو 18.71 جنيه للشراء.

بلغ 18.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي:

سجل نحو 18.73 جنيه للشراء.

بينما سجل نحو 18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي:

سجل نحو 18.74 جنيه للشراء.

بينما بلغ نحو 18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري:

سجل نحو 18.70 جنيه للشراء.

بينما سجل نحو 18.78 جنيه للبيع.

ما الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات؟

سعر بيع العملات هو السعر الذي يقوم به البنك أو شركات الصرافة ببيع العملات به للعملاء.

أما سعر شراء العملات هو السعر الذي يقوم البنك أو شركات الصرافة بشراء العملات به من العملاء، وعادة ما يكون سعر البيع أعلى من سعر الشراء.

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