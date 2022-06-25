تونس تطلق أول محطة عائمة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية

المصدر: وام

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أطلقت تونس، اليوم، أول محطة عائمة لإنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتكلفة 500 ألف يورو وبقدرة إنتاج تناهز 200 كيلوات.

ونقلت وسائل إعلام عن بيان لوزارة الطاقة التونسية أن المحطة الفولطاضوئية العائمة تمتد على مساحة إجمالية تعادل 2500 متر مربع، وستمكن سنوياً من إنتاج طاقة كهربائية تناهز 265 ميغاواط في الساعة، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على البيئة عبر الحد سنوياً من انبعاث 120 طناً من ثاني أكسيد الكربون.

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