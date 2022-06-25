سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد الارتفاع في مصر

المصدر: وكالات

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توقف سعر الدولار اليوم الجديد الرسمي في مصر، اليوم السبت عند سعر الصرف الذي أغلق عليه نهاية تعاملات داخل البنوك المصرية، يوم الخميس.

وسجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي، 18.7100 للشراء والبيع سجل الدولار الأمريكي 18.7883، وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر، السبت 25-6-2022، 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

وشهد الدولار خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا داخل البنوك المصرية مقابل الجنيه، والسؤال الذي يطرح نفسه خلال الأيام المقبلة، هل سيتخطى الدولار في مصر 19 جنيها خلال الأيام المقبلة خاصة بعد ملامسته نحو هذا الرقم؟

هذا السؤال ستكون إجابته عقب عودة البنوك للعمل مرة أخرى يوم غد الأحد وسيتابع الجميع هل سيرتفع الدولار من جديد أم سيتوقف عند السعر الحالي أو يهبط؟

أسعار الدولار في مصر شهدت ثباتا سعريا على مدار ما يقرب من أسبوع، ولكن سعر الدولار والعملات الأجنبية شهد تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية الماضية، تعرف على أسعار الدولار واليورو والعملات الأجنبية.

سجل الدولار صباح اليوم في البنك المركزي عند الشراء 18.7100، وللبيع 18.7883.

سجل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي 18.71جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار صباح اليوم في بنك مصر 18.71جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في مصر داخل البنك التجاري الدولي cib إلى 18.73، للشراء، وعند البيع وصل إلى 18.79.

سعر الدولار اليوم في مصر داخل مصر أبوظبي الإسلامي 18.7400 للشراء، وللبيع وصل 18.7900.

وصل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول، إلى 18.72 للشراء، وعند البيع وصل إلى 18.79.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الأهلي المتحد نحو 18.73 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 18.74 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك الإسكندرية نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في المصرف المتحد نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك التعمير والإسكان 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك «إتش إس بي سي» 18.69 للشراء وعند البيع وصل إلى 18.79.

وصل سعر الدولار في بنك سايب 18.69 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

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