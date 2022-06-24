السعودية.. 40 ريالاً للرأس من الإبل و60 للأبقار دعماً شهرياً لصغار مربي الماشية

المصدر: البيان

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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، أن موعد صرف الدعم لمستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية يكون من تاريخ 1 إلى 10 من كل شهر ميلادي.

وأكدت أن قيمة الدعم للمواشي المستهدفة في برنامج دعم صغار مربي الماشية تبلغ 8 ريالات للرأس من الماعز والضأن، و40 ريالا للرأس من الإبل، و60 ريالا للرأس من الأبقار. وفقا لصحيفة عكاظ.

وأفادت الوزارة بضرورة توفر المتطلبات التالية للتحقق من أهلية المتقدم أو المتقدمة للحصول على الدعم، وهي:

- أن يكون سعوديا أو حاملا لبطاقة التنقل.

- أن يكون من صغار مربي المواشي.

- ألا يعمل في أي وظيفة في القطاعين العام والخاص.

- ألا يكون سجينا أو موقوفا أو مقيما إقامة دائمة في مركز إيوائي.

- ألا يقل سنّه عن 21 سنة.

- أن يكون حاصلا على البطاقة الصحية.

- أن يكون ملتزما بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة.

- أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه ومسجل في البوابة الإلكترونية.

- أن يرفع طلب دعم على البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة.

- يجب أن يكون المستفيد مقيماً إقامة دائمة داخل السعودية أثناء فترة الاستفادة من الدعم.

يذكر أن برنامج دعم صغار مربي الماشية هو أحد برامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، تحت مظلة برنامج الإعانات الزراعية في نسخته الجديدة ليتوافق مع تطلعات رؤية السعودية 2030، حيث يهدف لتعظيم الاستفادة من دعم الغذاء من خلال توجيه الدعم لمستحقيه.

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