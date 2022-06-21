سعر الذهب في مصر اليوم بعد ارتفاع الدولار

المصدر: البيان

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شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ارتفاعاً جديداً بعدما موجة من الانخفاض استمرت لمدة يومين. وكان سوق المعدن النفيس في مصر شهد خلال الفترة الماضية عدة تقلبات سعرية بدأت بأسعار مرتفعة خلال النصف الأول من شهر مايو 2022، وتغيرات خلال النصف الثاني من مايو 2022 أيضا، حتى بدأت موجة الانخفاضات المتتالية في شهر يونيو 2022.

وشهد سعر الذهب في مصر اضطرابا عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لـ 75 نقطة للمرة الأولى منذ عام 1994. ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة بـ 75 نقطة أساس، ليصبح نطاق الفائدة بين 1.50-1.75%.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24 يسجل 1155 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 1015 جنيها

سعر الذهب عيار 18 نحو 878 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14 نحو 641 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب سجل 8060 جنيهًا

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