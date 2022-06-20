انفستكورب تعيّن مديراً تنفيذياً للثروات الخاصة لسوق السعودية

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، تعيين مشعل الجميح في منصب المدير التنفيذي للثروات الخاصة لسوق المملكة العربية السعودية، على أن يمارس مهامه من مكتب الرياض.

وقال ياسر باجسير، الرئيس التنفيذي لانفستكورب السعودية: نعتقد أن التحول الاقتصادي في المملكة وتطور الشركات العائلية قد أوجدا فرصاً لإنشاء شركات ذات قيمة أعلى وأوسع نطاقاً تتطلب عمليات معقدة ومتطورة وقدرات إدارية معزّزة.

ومنذ العام 2008، كانت انفستكورب إحدى أكثر شركات الاستثمار في الأسهم الخاصة نشاطاً في المملكة العربية السعودية، حيث ضخّت نحو 1.4 مليار دولار عبر 16 استثماراً في قطاعات متنوعة. ودعمت المجموعة عدداً من الشركات العائلية الرائدة في مسيرتها نحو طرح أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول).

قال مشعل الجميح: أتطلع إلى المساعدة في توسيع حضور الشركة في السعودية التي تُعتبر سوقاً مثيراً وديناميكياً مذهلاً مع مجموعة واسعة من الفرص الناشئة من تنوع اقتصادها. وتملك انفستكورب فرصة ممتازة للاستفادة من هذا التحول، وسأركز على تنفيذ إستراتيجية تحقق النمو والقيمة لمساهمينا وأصحاب المصلحة والمجتمعات التي نعمل فيها.

وأطلقت انفستكورب مؤخراً صندوقاً للاستثمار في شركات سعودية خلال مرحلة ما قبل الاكتتاب العام بقيمة 500 مليون دولار، مع التركيز على أربعة قطاعات: المستهلكون، الرعاية الصحية، النقل والخدمات اللوجستية، وخدمات الأعمال. كما دخلت الشركة في مشروع مشترك باسم «أبردين ستاندارد انفستكورب إنفراستراكتشر بارتنرز»، بهدف المشاركة في التحول الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأساسية المستدامة.

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