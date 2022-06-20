السفارة السعودية في بلجيكا تحذر المواطنين من عمليات احتيال

المصدر: البيان

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حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في بلجيكا، المواطنين السعوديين من عملية احتيال يقعون فيها، من خلال التعامل مع شركات وهمية تروّج لبيع السيارات والبضائع وشحنها للمملكة.

وحذرت السفارة السعودية عبر حسابها في تويتر قائلة: "تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج تنبيه المواطنين الكرام من عمليات الاحتيال التي يروّج لها بعض الشركات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وذلك بهدف بيع السيارات والبضائع وشحنها إلى المملكة، وذلك من خلال استخدام عناوين وهواتف من مملكة بلجيكا، والذي أدى إلى وقوع بعض المواطنين ضحية لهذه العمليات الوهمية، وتحويل أموال لحسابات بنكية دولية غير معروفة..".

وأكدت السفارة على المواطنين بعدم التردد في التواصل معها في حال الوقوع في مثل هذه العمليات، وأوضحت: "تأمل السفارة من المواطنين الكرام الحذر من تلك العمليات الوهمية، كما تأمل السفارة من المواطنين عدم التردد في التواصل مع السفارة عبر +32474740000".

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