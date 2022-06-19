«البنك العربي» يفوز بجائزة إقليمية

المصدر: دبي - البيان

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حصد البنك العربي جائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2022»، والمقدمة من قبل مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام السابع على التوالي.

ويأتي حصول البنك على هذه الجائزة بناءً على تقييم شامل من قبل محرري المجلة المتخصصين واستناداً إلى آراء مجموعة مختصة من المديرين الماليين التنفيذيين والمصرفيين والمستشارين المصرفيين ونخبة من المحلّلين على الصعيد المالي والائتماني من حول العالم. واستندت المجلة في اختيارها إلى مجموعة من المعايير شملت: نمو الموجودات والربحية والانتشار الجغرافي وقوة العلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال والابتكار في المنتجات، هذا مع الأخذ بالاعتبار العوامل المتعلقة بقدرة البنك على تلبية متطلبات العملاء في الأسواق الصعبة ومواصلة تحقيق نتائج قوية وترسيخ الأسس للنجاحات المستقبلية.

ويغطي نطاق جوائز مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية ما يقارب 150 دولة ومنطقة حول العالم تشمل مناطق أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ودول الكاريبي وأمريكا الوسطى ووسط وشرق أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أمريكا وأوروبا الغربية.

وقالت رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك العربي: يعد هذا التقدير العالمي وللعام السابع على التوالي إضافة مميزة إلى سجل البنك العربي الحافل، وهو يعكس رؤية البنك الاستراتيجية الطموحة وقدرته على التعامل بكفاءة مع مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم.

وأضافت: نستمر في تقديم حلول مصرفية شاملة ومتطورة لعملائنا من مختلف القطاعات بهدف تلبية متطلباتهم وإثراء تجربتهم، وذلك من خلال الاستثمار في تطوير الخدمات والحلول المصرفية التي تواكب أحدث المستجدات التي تشهدها الصناعة المصرفية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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