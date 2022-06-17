الكويت تصرف منحة المتقاعدين الأسبوع المقبل

المصدر: البيان

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أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي عبدالوهاب الرشيد، انتهاء إجراءات صدور القانون الخاص بمنحة أصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم البالغة ثلاثة آلاف دينار كويتي وزيادة المعاشات التقاعدية.

وأوضح أن موعد صرف المنحة سيكون الأسبوع المقبل وذلك بعد التنسيق مع البنوك على إجراءات الصرف. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

ووافق مجلس الأمة الكويتي أمس الأول في المداولتين الأولى والثانية بالإجماع على مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم.

ويشمل مشروع القانون صرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية مقدارها 3000 دينار كويتي فإذا كان صاحب المعاش متوفيا تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه والفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1 اغسطس 2023 وذلك بواقع 20 دينارا شهريا واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 1 أغسطس 2022 بواقع 30 دينارا شهريا.

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