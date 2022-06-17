أسعار الذهب تفاجئ المصريين وخبير اقتصادي: ترقبوا انخفاضاً جديداً

المصدر: البيان

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على عكس المتوقع ارتفعت أسعار الذهب في مصر صباح أمس الخميس، وعقب الارتفاع عادت وانخفضت مساءً، وهو ما أثار استغراب الكثير من المواطنين، إلا أن الخبراء الاقتصاديين أكدوا أن أسعار الذهب ستنخفض خلال تعاملات الساعات القليلة المقبلة، وهو ما حدث بالفعل، إذ انخفضت الأسعار عقب مرور ساعات قليلة من ارتفاع السعر.

انخفاض الأسعار

بعد أن ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 صباح الخميس وسجل سعره 1002 جنيهين، إلا أنه انخفض خلال تعاملات المساء ليسجل 999 جنيهاً للجرام، وهو ما فاجأ الكثير، كما سجل سعر الذهب عيار 24 مبلغ 1145 جنيهًا، وسجل عيار 18 مبلغ 856 جنيهًا للجرام.

قرارات الفيدرالي الأمريكي

ومن جانبه، قال الدكتور محمد العرفي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الذهب خلال تعاملات صباح الخميس، ما هو إلا تذبذب في الأسعار بسبب القرارات الخاصة بالبنك الفيدرالي الأمريكي. وفقاً لصحيفة «الوطن».

وأوضح «العرفي» أن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الانخفاضات في أسعار الذهب نتيجة اتجاه الكثير من المستثمرين لبيع الذهب، ووضع أمواله في مجال الاستثمار في الدولار والودائع البنكية خاصة عقب ارتفاع سعر الفائدة على الدولار، والتي ارتفعت عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بـ75 نقطة أساس.

وأشار إلى أن الدولار بالنسبة للمستثمرين الآن هو أفضل اتجاه للاستثمار، بعد أن ارتفعت الفائدة عليه لتصل إلى 3.5% في البنوك الأمريكية، إذ إن المستثمر يبحث عن أعلى ربح وعائد له.

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