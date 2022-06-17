سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار وباقي العملات

المصدر: وكالات

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شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا الخميس في نهاية التعاملات الأسبوعية، بالبنوك الحكومية والخاصة.

وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهد سعر صرف الدولار استقرارًا ليسجل 18.71 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 18.73 جنيه للشراء، و18.79 جنيه للبيع.

وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار 18.70 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ما زالت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تلقى بظلالها على أسواق المال والمصارف الدولية، وتباينت العملة الأوروبية اليورو بداية التعاملات شراءً وبيعًا في البنوك الحكومية والخاصة.

وسجل "اليورو" في البنك الأهلي وبنك مصر 19.50 جنيه للشراء، و 19.65جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل ارتفاعًا إلى 19.50 جنيه للشراء، و19.74 جنيه للبيع، وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام اليورو 19.55 جنيه للشراء، 19.67 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار الجنيه الاسترليني استقرارًا نسبيًا في البنوك الحكومية والخاصة، وفي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الاسترليني ارتفاعًا ليصبح 22.70 جنيه للشراء، و22.87 جنيه للبيع، وفي البنوك الخاصة، سجل الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي 22.45 جنيه للشراء و22.78 جنيه للبيع.

وطبقًا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الجنيه الاسترليني 22.65 جنيه للشراء و22.78 جنيه للبيع.

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