السعودية: 20 مليار ريال فاتورة العمالة الزائدة عن «السعودة»

المصدر: البيان

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كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، أن إيرادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن المقابل المالي للعمالة الزائدة على السعودة سواء المحولة إلى حساب وزارة المالية، أو المحولة إلى حساب صندوق تنمية الموارد البشرية خلال عام 2021 حوالي 26.5 مليار ريال بينها 6.8 مليار مقابل مالي عن العمالة الوافدة .

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة الوطن السعودية اليوم الأربعاء، فإن الوزارة تعمل على مشروع تحسين كفاءة الإنفاق، والذي يهـدف إلـى تحقيـق وفـورات خـلال 5 سـنوات بمقـدار 5% سـنويا لكـي تصبـح كامـل الوفـورات بانتهاء عـام 2023 نحو 2.3 مليـار ريـال، وفيـه اعتمـدت 27 مبـادرة أسـهمت فـي تحقيـق وفـورات فاقـت المسـتهدف؛ وسـمحت بنقـل الخـبرات لجهـات عـدة كالهيئـة الملكيـة بالجبيـل وينبـع ووزارة الدفـاع (مستشـفى لقـوات المسـلحة ووزارة الخارجيـة) ، ومكنـت مـن الحصـول علـى شـهادة شـكر مـن قبـل هيئـة كفـاءة الإنفـاق والمشـروعات الحكوميـة. إيرادات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعام (2021)م 01 المقابل المالي للعمالة الزائدة عن السعودة مبلغ الرسوم 600ريال شهريا إجمالي مبلغ الرسوم 19.994.918.237 02المقابل المالي للعمالة الوافدة مبلغ الرسوم 700 ريال شهريا إجمالي مبلغ الرسوم 6.859.203.089 03رخص عملمبلغ الرسوم 100 ريال سنويا إجمالي مبلغ الرسوم 554.624.542 04تأشيرة الدخول للعمل الموسمي مبلغ الرسم 1000 ريال سنوياإجمالي مبلغ الرسوم لم يحدد مبلغ 05تأشيرة الدخول للعمل المؤقتمبلغ الرسوم 1000 ريال سنويا إجمالي مبلغ الرسوم 41.846.000 06المقابل المالي للعمالة الزائدة على السعودة (صندوق تنمية الموارد البشرية) مبلغ الرسوم 200 ريال شهريا إجمالي مبلغ الرسوم 6.641.733.934 07مخالفات نظام العمل مبلغ الرسوم حسب نوع المخالفة وتكرارها إجمالي مبلغ الرسوم 580.936.100 08التوطين الموازي (نطاقات)مبلغ الرسوم (3400 - 9000) ريال للوحدة الواحدة إجمالي مبلغ الرسوم 38.185.600‏

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