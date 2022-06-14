شيلا الرويلي.. أول امرأة في مجلس إدارة البنك المركزي السعودي

المصدر: البيان

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غدت شيلا بنت عذيب الرويلي أول امرأة سعودية عضواً بمجلس إدارة البنك المركزي السعودي،و عُينت كعضو في مجلس إدارة البنك، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سلمان ضمن 5 أعضاء من غير موظفي الحكومة،فمن هي شيلا الرويلي؟

وتشغل عضوية مجلس إدارة شركة حصانة الاستثمارية والبنك الأهلي السعودي وأرامكو السعودية لإدارة الاستثمار.

وسبق أن تولت عدة مناصب في أرامكو منها مديرة إدارة التحليل العالمي في الفترة من 2018 إلى 2019، وسبق أن عملت كمديرة لإدارة المخاطر المالية في إدارة الخزانة بين 2016 و2017، وترأست قسم إدارة الاستثمار في إدارة الخزانة من 2008 إلى 2016. بحسب لوسائل إعلام سعودية

وعملت في عدة وظائف أخرى في أرامكو منها أمين الخزانة ومحلل مالي تمويل المشاريع ومحلل مالي العملات الأجنبية ومتداول أسواق مال في الفترة من 2000 إلى 2007.

وحصلت شيلا الرويلي على البكالوريوس في هندسة العمارة الداخلية من جامعة الملك فيصل عام 1987، وماجستير في الإدارة المالية من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1997، وماجستير في إدارة الأعمال من ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة عام 2018.

واختيرت الرويلي ضمن قائمة "هارت إنيرجي" من بين 25 إمرأة مؤثرة في مجال الطاقة لعام 2021.

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