ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري

المصدر: البيان

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ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري وفقا لآخر، تحديث، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 18.66جنيه للشراء و 18.74جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك (مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر إيران للتنمية) 18.70 جنيه للشراء و 18.75 جنيه للبيع، وفي البنك العقاري المصري العربي وصل إلى 18.69 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 18.69جنيه للشراء و18.75جنيه للبيع، وفي بنوك: "كريدي أجريكول، قطر الوطني" 18.67جنيه للشراء و 18.75جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة 18.67جنيه للشراء و18.73جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق سجل 18.65 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصر 18.67 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع، وفي بنوك: "التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، الامارات دبي الوطني" سجل الدولار 18.65 جنيه للشراء و18.75 جنيه للبيع.

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