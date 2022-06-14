مجلس صندوق النقد العربي يجتمع الخميس

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشهد بعد غدٍ انعقاد الاجتماع الدوري الثالث بعد المئتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي.

ويستعرض الاجتماع الجهود التي بذلها الصندوق في الربع الثاني من عام 2022، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والتي انعكست على الأسواق المالية العالمية، وأسواق السلع والمنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة، بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية للموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات الدولية والإقليمية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، والاستعداد للعودة للمسارات الاعتيادية للنمو.

وفي مجال الإقراض، سيتم بحث تطورات الخطة السنوية للإقراض التي اعتمدها الصندوق لتقديم الدعم المالي للدول الأعضاء بأشكاله المختلفة، سواء تلك المتعلقة بدعم جهود معالجة الاختلالات في موازين المدفوعات، أو النوافذ الإقراضية التي تدعم تنفيذ برامج إصلاح كلية وقطاعية.

كما تتضمن خطة الإقراض الوقوف على تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بموارد الصندوق تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من القروض المتعاقد عليها لدعم هذه البرامج، إذ سيتم إحاطة المجلس بالإجراءات السريعة التي يعتمدها الصندوق للاستجابة لتلك الطلبات، في الوقت وبالكيفية المناسبتين. كما سيستعرض المجلس تطورات النشاط الاستثماري للصندوق المتعلقة بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، وتطورات الأسواق المالية العالمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز