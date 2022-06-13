المصدر: القاهرة – البيان

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أعلن بنك أبوظبي الأول إتمام الدمج القانوني لأصول بنك عودة مصر وتغيير علامته التجارية إلى «بنك أبوظبي الأول - مصر»، وبدء العمل بالهوية الجديدة للبنك في جميع فروعه بمصر بعد الحصول على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، بما في ذلك البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار فيما سيتم الدمج الكامل لعمليات البنك وأنظمته في الربع الأخير من العام الحالي.

وبعد انتهاء مرحلتي دمج الأصول وتغيير العلامة التجارية، تبقى مرحلة دمج عمليات وأنظمة الكيانين في نظام واحد، وهو ما يتوقع إتمامه في الربع الأخير من العام الجاري ليمكن لعملاء الكيان الجديد إجراء معاملاتهم البنكية وإتمام خدماتهم المصرفية في أي فرع من فروع البنك جميعها تحت الهوية الجديدة «بنك أبوظبي الأول مصر».

وبإتمام الاندماج القانوني، أصبح بنك أبوظبي الأول - مصر أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري بأصول تبلغ قيمتها 185 مليار جنيه مصري (ما يعادل 10 مليارات دولارات) من 31 مارس 2022، مع فروع بمصر تبلغ 69 فرعاً و207 أجهزة صراف آلي.

وقالت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: فخورون بالإتمام الناجح لعملية الدمج القانوني، والتي ستسهم في توسيع عملياتنا التشغيلية في مصر باحتسابها أحد الأسواق الاستراتيجية الواعدة؛ ما يعكس مدى ثقتنا بالاقتصاد المصري، وخاصة في ظل الجهود الحثيثة الرامية إلى توفير مناخ استثماري ملائم.

وهذه الخطوة تمثل إنجازاً سيعزز مكانتنا على المستوى الإقليمي والدولي باحتساب مصر بوابة للاستثمار في أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يدعم خططنا لتسريع وتيرة النمو في الفترة المقبلة.

وعليه، فإننا نتطلع قدماً إلى مشاركة مصر في استراتيجيتها التنموية «رؤية 2030»، علاوة على زيادة الخبرات المتبادلة بالقطاع المصرفي؛ لمواصلة توطيد العلاقات بين مصر والإمارات.

وقال كريم القروي، رئيس قطاع الاندماج والاستحواذ لمجموعة بنك أبوظبي الأول رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول مصر: بصفته أكبر بنك في الإمارات، يواصل أبوظبي الأول تنفيذ استراتيجيته التنموية الطموح من خلال تعزيز أنشطة الاستحواذ التي تكللت بإتمام الدمج القانوني لبنك عودة – مصر وإطلاق الهوية الجديدة «بنك أبوظبي الأول - مصر».

وتعد هذه العملية إحدى كبرى عمليات الاندماج التي تمت في الفترة الأخيرة لتعزيز الحضور في السوق المصري، نظراً لقوة نموها الاقتصادي والركائز القوية التي يستند إليها قطاعها المصرفي.

وأود في هذه المناسبة أن أعبر عن عميق شكري لما أبدته الجهات التنظيمية المختصة في مصر من تعاون لإكمال الإجراءات اللازمة وإتمام عملية الدمج، ما يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الاستثمارية في مصر.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر: سنعمل في الفترة المقبلة على التوسع وتعزيز حضورنا في السوق المصري الذي يحفل بالفرص التنموية الواعدة، نظراً لطبيعته الديموغرافية الخاصة.

وسيكون تركيزنا موجهاً إلى المبادرات الداعمة لمختلف فئات المجتمع، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي، والتحول الرقمي، مستفيدين من مكانة بنك أبوظبي الأول إحدى كبرى وآمن المؤسسات المالية في العالم.

كما سنوظف الخبرات العالمية للبنك لإثراء وتطوير معارف وإمكانات موظفينا، في الانفتاح على آفاق أوسع في مختلف الأسواق التي يزاول البنك أنشطته فيها، لنعمل على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا من الأفراد والشركات.

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