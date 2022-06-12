stc تعلن عن توصية مجلس إدارتها بمنح سهم ونصف لكل سهم لزيادة رأس المال إلى 50 مليار ريال

المصدر: البيان

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أعلن مجلس إدارة stc عن توصيته للجمعية العامة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم منحة وبنسبة 150%، وذلك من خلال رسملة 30 مليار ريال من الأرباح المبقاة، ليرتفع رأس مال stc من 20 مليار ريال (2 مليار سهم) إلى 50 مليار ريال (5 مليار سهم)، حيث سيتم منح (1.5) سهمًا مقابل كل سهم يملكه المساهمون وقت الاستحقاق.

وتهدف stc من زيادة رأس المال عن طريق منح الأسهم إلى دعم الشركة في تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى التوسع والنمو، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين، من خلال زيادة وتنويع الاستثمارات واغتنام فرص النمو المتوقعة في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وقال الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة stc : " إن زيادة رأس المال تمثل خطوة مهمة للشركة كأحد أكبر الشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودي، حيث تعد هذه الزيادة في رأس المال هي الأكبر في تاريخ السوق السعودي، وستؤدي بلا شك إلى تعزيز سيولة الأسهم وجعلها في متناول مجموعة أكبر من المستثمرين".

ومن المتوقع أن تؤدي زيادة رأس المال إلى دعم تنفيذ إستراتيجية ورؤية المجموعة بالاستمرار في الأداء التشغيلي والمالي المميز، وأن يكون للاستثمارات الكبيرة والمتنوعة التي قامت بها المجموعة أثر إيجابي وملموس على النتائج التشغيلية والمالية على المدى المتوسط والطويل، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض شركات المجموعة ما زالت في مراحل التأسيس ومن المتوقع أن تنعكس نتائجها بشكل إيجابي على المجموعة عند انطلاق أعمالها التشغيلية والتجارية بشكل متكامل.

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