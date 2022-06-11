أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار منتجي أسطوانات الغاز والكيروسين

المصدر: البيان

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أعلنت أرامكو السعودية بأن تطبيق تعديل أسعار منتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيكون ابتداءً من 12 ذو القعدة 1443هـ الموافق 11 يونيو 2022م، ويمكن لملاك المحطات، وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار عبر موقع أرامكو السعودية على الرابط: https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels.

وبحسب موقع أرامكو فإن أسعار منتجات الطاقة لشهر يونيو 2022 كالتالي:

بنزين 91 بـ 2.18 ريال.

بنزين 95 بـ 2.33 ريال.

الديزل بـ 0.63 ريال.

الكيروسين بـ 0.81 ريال.

غاز البترول المسار بـ 0.9 ريال.

يشار إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيتم مراجعتها بشكل سنوي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

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