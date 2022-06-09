مصر.. قفزة تاريخية في الصادرات

المصدر: البيان

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حققت مصر قفزة تاريخية في صادراتها إلى الخارج حيث أكد ياسر جابر، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة، إن مصر حققت أكثر من 32 مليار دولار صادرات لأول مرة في تاريخها، مشيرا إلى أنها حققت معدلات نمو أعلى في مجال التجارة والصناعة، مما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع، وقدرتها الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أكبر وتوفير فرص عمل أكثر.

وأضاف ياسر جابر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي» مساء أمس الأربعاء، أن كل قطاعات الصناعة لديها معدلات نمو متصاعدة، مفيدًا بأن العامل الفني الماهر هو ركيزة أساسية لنمو أي صناعة ونجاحها، متابعًا: نعمل في الوزارة من خلال هذا الملف لنستطيع مساعدة المصانع ليكون لديها العمالة الفنية المدربة من خلال مراكز التدريب المهني ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وفق اليوم السابع.

وتابع: من خلال الشراكات التي تتم مع الصناعة نفسها ومن خلال مراكز التدريب نستطيع أن نقدم المادة العلمية للطالب ونجعله يتدرب في المصانع، مما يوفر للمصانع عمالة فنية تستطيع التعامل مع المنظومة الحديثة.

واستكمل: نخطط لاستكمال بيئة الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال تقديم تيسيرات منها منح الأراضي بحق الانتفاع وبحق التسويق فقط، وهو شيء جاذب جدا للمستثمرين، فضلا عن تيسير وتسهيل وسرعة إخراج التراخيص، بجانب فتح أسواق جديدة.

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