ارتفاع أرباح البنوك الخليجية إلى 10.9 مليارات دولار في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

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أكد تقرير لـ«كامكو إنفست» حول «أداء قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي – الربع الأول 2022» مواصلة قطاع البنوك في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل تحسن في نتائجه المالية خلال الربع الأول 2022، بدعم من الانتعاش الاقتصادي القوي وتزايد الطلب بعد الجائحة. كما ساهمت زيادة أسعار النفط منذ بداية العام في تعزيز معدلات النمو وثقة الأعمال، وعززت الحكومات في كافة أنحاء المنطقة خطط الاستثمار الاقتصادي بدعم من تزايد العائدات النفطية.

وارتفع صافي ربح قطاع البنوك الخليجية إلى 10.9 مليارات دولار في الربع الأول 2022، فيما يعد أحد أعلى المستويات ربع السنوية المسجلة على الإطلاق، وذلك على خلفية نمو أرباح البنوك المدرجة في كافة البورصات الخليجية بصفة عامة. وسجلت أرباح البنوك في خمس من أصل ست دول خليجية نمواً ثنائي الرقم، بينما سجلت الكويت معدل نمو أقل قليلاً عند نسبة 9.0%. وأظهر الأداء السنوي أيضاً نمواً جيداً في الأرباح عبر كافة الأسواق. وكان صافي الربح مدعوماً بالنمو الهامشي الذي شهده صافي إيرادات الفوائد واستقرار مستويات إيرادات غير الفوائد التي لم تشهد تغيراً يذكر. كما ساهم أيضاً في تعزيز الربح انخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل على أساس ربع سنوي، والتي وصلت إلى 39.6 % نتيجة للانخفاض الحاد في النفقات التشغيلية. من جهة أخرى، ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة أقل عند 0.4 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2022 لتصل إلى 355.2 مليار دولار. وأدى ذلك إلى وصول العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 10.8 في المائة

كما ساهم أيضاً الانخفاض الحاد في مخصصات خسائر القروض التي احتجزتها البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي في تعزيز الأرباح، حيث انخفض إجمالي المخصصات بمقدار الربع ليصل إلى 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022 مقابل 3.8 مليارات دولار في الربع الرابع 2021، في حين انخفضت المخصصات على أساس سنوي بنسبة 21.4 %. وسجلت كافة البنوك الخليجية انخفاضاً ثنائي الرقم على أساس ربع سنوي في المخصصات خلال الربع الأول من العام 2022 باستثناء البنوك الكويتية التي أعلنت عن استقطاعها لمخصصات بقيمة 0.3 مليار دولار، دون تغيير.

وظل نشاط الإقراض قوياً خلال الربع الأول من العام 2022 مما أدى إلى وصوله إلى مستويات قياسية بفضل النمو المرتفع الذي شهدته القروض في الربع الأول من العام 2022 والذي يعد الأعلى في ثلاث فترات ربع سنوية. وبلغ إجمالي القروض بنهاية الربع الأول من العام 1.8 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 2.1 % على أساس ربع سنوي وبنسبة 10.1% على أساس سنوي، فيما يعزى بصفة رئيسية للنمو القوي الذي سجلته السعودية.

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