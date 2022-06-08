شهر ياس للألعاب الإلكترونية ينطلق في يوليو

المصدر: أبوظبي - البيان

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يطلق ياس مول صفارة بداية التشويق لموسم الصيف في أبوظبي من خلال استضافة شهر ياس للألعاب الإلكترونية المرتقب بحلول شهر يوليو، حيث يوفر تجربة ألعاب رفيعة المستوى للاعبين المتمرسين والمتحمسين والمبتدئين على حد سواء.

وبصفتها الوجهة الإقليمية الأبرز لقطاع الألعاب، تشهد جزيرة ياس عودة مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية بنسخته الثالثة، حيث سيحظى عشاق الألعاب على مدار الشهر بتجربة منقطعة النظير مع مجموعة أوسع من المنافسات الحماسية وألعاب الفيديو الغامرة.

وبعد انطلاقه عام 2018 وتضاعف عدد زواره في النسخة الثانية عام 2019، يسعى مهرجان ياس للألعاب الإلكترونية هذا العام إلى تلبية جميع الأذواق عبر توفير مجموعة فريدة وممتعة من منصات الألعاب، والمنافسات الحماسية، والرياضات الإلكترونية.

ومع استضافته مهرجاناً مجاني الدخول لأحد عشر يوماً من 7 - 17 يوليو، سيصبح ممر البوليفارد في ياس مول بمثابة جنّة حقيقية للاعبين مع احتضانه العديد من منصات الألعاب الفريدة للاعبين على اختلاف مستويات خبرتهم.

عالم افتراضي

ويمكن للضيوف من جميع الأعمار ارتياد منطقة المهرجان يومياً بين الساعة 10 صباحاً و10 مساءً للاستمتاع بعالم افتراضي من المنافسات المشوقة واختبار مهاراتهم إلى أقصى الحدود. وسيتمكن الزوار على امتداد فترة المهرجان من المشاركة في فعالية «اللعب من أجل الخير» (Gaming4Good)، وهي مبادرة مسؤولية اجتماعية يمكنهم فيها التبرع أو شراء الألعاب وأجهزة اللعب المستعملة على أن يعود ريعها إلى مركز الإمارات للتوحد.

ومن المقرر أن يتكلل شهر ياس للألعاب الإلكترونية باستضافة نهائي دوري الرياضات الإلكترونية V10 R وتتويج بطل هذا الموسم لسلسلة محاكاة السباقات الشهيرة. وستقام منافسة نصف النهائي والميدالية البرونزية والجولة الأخيرة لدوري السباقات 22 و23 يوليو 2022 مع جوائز تصل قيمتها الإجمالية إلى 100000 جنيه استرليني.

وسيضم الدوري في موسمه الثالث عدداً من ألمع الفرق في سباقات المحاكاة، بما في ذلك Mercedes AMG Esports، وRed Bull Racing Esports، وAston Martin Esports، فضلاً عن فريق ياس الخاص YAS HEAT. ويمكن متابعة أكثر سباقات المحاكاة حماساً وتنافسية مع بدء الموسم، وصولاً إلى السباق النهائي في جزيرة ياس عبر قنوات التواصل الاجتماعي لحلبة مرسى ياس ymcofficial.

تجارب مبتكرة

وتواصل جزيرة ياس تعزيز مكانتها الرائدة بوصفها أفضل وجهات التسلية والترفيه، وذلك عبر تقديم تجارب متنوعة ومبتكرة - مثل شهر ياس للألعاب الإلكترونية - لتواكب المتطلبات الترفيهية دائمة التطور لزوار دولة الإمارات والمقيمين فيها. ومع استضافتها مجموعة متنوعة من فعاليات الألعاب العالمية، تمكنت أبوظبي من ترسيخ مكانتها في مشهد الرياضات الإلكترونية.

يُقام شهر ياس للألعاب الإلكترونية بالشراكة مع أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية (AD Gaming)، وهي مبادرة مبتكرة لضم الجهود المبذولة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي لبناء منصة مستدامة ذاتياً للألعاب والرياضات الإلكترونية.

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