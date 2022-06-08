بعد الشوربجي.. بطل مصر في أولمبياد طوكيو يفتح النار بسبب واقعة غريبة

المصدر: البيان

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فتح أحمد الجندي لاعب منتخب مصر في الخماسي الحديث، وأحد أبطال أولمبياد طوكيو 2020، النار على أحد المسؤولين في مصر، بعد تعرضه لموقف محرج، اليوم الأربعاء، خلال استعداده لخوض تدريبه اليومي.

وروى أحمد الجندي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل الموقف الذي تعرض له بسبب قرار أحد المسؤولين في مصر، حيث كتب:

"حصل موقف النهاردة عند مجمع حمامات السباحة بإستاد القاهرة الساعة 6 الصبح، وأنا داخل التمرين الأمن قال لي إن في تعليمات بعدم دخول العربيات لـ parking المخصص لحمام السباحة ولا حتى الركنة في محيط الباب الخارجي للجراچ، يعني لو عايز تركن يبقى تروح تركن بعيد عن الباب بحوالي 100 متر، يعني أنت محتاجلك حوالي من 10 لـ 15 دقيقة عشان توصل لحمام السباحة نفسه بسبب مسافة الـ parking الكبيرة أساسا".

وتابع: "بسأل الأمن ليه التعليمات دي قال لي أصل في (مسؤول) كان داخل حمام السباحة إمبارح (اتعطل ١٢ دقيقة)!!! فالدنيا اتقلبت و(المسؤول) قرر أنه يعاقب الكل أن مفيش عربيات تدخل الـ parking اللي بياخد حوالي 200 عربية، ولا اعتبار إن ده لاعب منتخب ولا أي حاجة ومش بس كدة لأ، ده كمان محدش يركن في محيط الباب الخارجي أصلاً اللي هو انا بعاقبك إنك هتدخل بشنط التمرين 15 دقيقة مشي الساعة 6 الصبح، وتتأخر على تمرينك عشان (انا المسؤول) اركن مكان الـ200 عربية".

وواصل: "يعني انا أبقي صاحي 5 الصبح وورايا يوم طويل عشان اروح مكان التمرين اللي هو أصلا المفروض تبقى كل حاجة متسهلة فيه مش بنقول بقى ده موقف في الشارع فطبيعي انه يحصل، ومع كامل احترامي الفكرة إن (المسؤول) ده المفروض انه عارف قد ايه أن اللاعب بيبقى الصبح صاحي مش شايف قدامه من قلة النوم أو المجهود فبدل متيسرله تمرينه لا احنا نعطله أكتر".

وشدد: "أنا مش هربط الموضوع ده بموضوع (محمد الشوربجي) لاعب الاسكواش لإن المشكلة دي تعتبر نقطة في بحر وممكن أي حد تاني يشوفها مش مستاهلة ولا أي حاجة، لكن لا أي حد بيلعب رياضة بشكل محترف هيفهم النقطة في أن كل واحد فينا مبيصدق يلاقي حاجة تريحه يعني انا لو عليا كنت ركنت عربيتي مكان الـstart بتاع حمام السباحة، السؤال اللي كنت عايز اسأله هنا.. حضرتك ناوي تفضل معاقبنا لحد امتى؟".

وكان الجندي حصد الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للكبار، وتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وحصد فضية للمرة الأولى في تاريخ الخماسي الحديث، وفاز بلقب أفضل ناشئ في العالم، وحصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، بالإضافة إلى العديد من الميداليات والبطولات التي حققها على مستوى بطولات العالم للشباب.

الجدير بالذكر أن المصري محمد الشوربجي لاعب الاسكواش، أعلن الإثنين الماضي تمثيله لمنتخب إنجلترا في البطولات المقبلة، بدلاً من منتخب مصر.

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