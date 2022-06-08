مصر.. سعر الذهب اليوم بعد ارتفاع الدولار

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت أسعار الذهب الجديدة اليوم في مصر، الأربعاء 8-6-2022، ارتفاعا طفيفا، عقب موجة الانخفاضات التي ضربت السوق خلال منتصف شهر مايو الماضي واستمرت مع بدايات شهر يونيو الجاري.

وما يزال سعر الذهب في مصر، يتصدر محركات البحث على شبكة جوجل، خاصة أن الكثيرون يحاولون معرفة سعر الذهب لحظة بلحظة، والتحديث المباشر للأسعار سواء في مصر وأمريكا والدول العربية.

سعر الذهب اليوم

سجل عيار 24- 1195 جنيهًا (بيع) وسجل عيار 24 (شراء) 1195 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة 45 جنيهًا على كل جرام.

سجل عيار 21- 1020 جنيه (بيع) وسجل عيار 21- (شراء) 1020 مع وضع ما بين 40- 60 جنيهًا على كل جرام.

وسجل عيار 18- 890 (بيع) وسجل عيار 18- (شراء) 890 بالإضافة لوضع زيادة بقيمة ما بين 80- 120 جنيهًا على كل جرام، وسعر الجنيه الذهب 8050 جنيها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز