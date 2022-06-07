ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

المصدر: وكالات

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ارتفع سعر الدولار الأمريكي بشكل مفاجئ اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه المصري في 9 بنوك عاملة في مصر مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.63 جنيه للشراء، و18.69 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك مصر: 18.62 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك الإسكندرية: 18.65 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

بنك القاهرة: 18.64 جنيه للشراء، و18.71 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

البنك التجاري الدولي: 18.64 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.60 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك قناة السويس: 18.60 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.65 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك كريدي أجريكول: 18.63 جنيه للشراء، و18.70 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك البركة: 18.63 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

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