مصر.. عودة رسوم السحب والاستعلام عن الرصيد الـATM

المصدر: البيان

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بعد السيطرة الكاملة على فيروس كورونا ينتهي في 30 يونيو الحالي مبادرة البنك المركزي لإعفاء عملاء البنوك التجارية من رسوم السحب أو الاستعلام عن الرصيد عبر ماكينات الصراف الآلي الـ ATM، التي تم إطلاقها منتصف شهر مارس 2020 ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لتعود الرسوم المقررة على العملاء كما كانت قبل المبادرة.

ووفق المصري اليوم تختلف قيمة رسوم أوالسحب أو الاستعلام عن الرصيد تختلف عبر ماكينات الصرف الآلي تختلف من بنك إلى آخر حسب الائحة الداخلية لكل منهما.

- البنك الأهلي المصري: رسم السحب: 5 جنيهات، ورسم الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه، وذلك على جميع البطاقات الفيزا سواء كانت الذهبية أو البلاتينية أو البطاقات المدفوعة مقدمًا.

- بنك مصر: رسوم السحب من بنك آخر 6 جنيهات لكل عملية، وجنيهان في حالة استعلام العميل عن الرصيد.

- بنك الإسكندرية: رسم السحب 10 جنيهات، و3 جنيهات في حالة الاستعلام عن الرصيد على جميع البطاقات الفيزا كارد.

- بنك التعمير والإسكان: يخصم 5 جنيهات عن كل عملية السحب، أما الاستعلام عن الرصيد مجانا في كل مرة.

-البنك التجاري الدولي CIB: يخصم 2 في حالة الاستعلام عن الرصيد، و3 جنيهات لكل عملية سحب.

- بنك البركة: يخصم في السحب 6 جنيهات، وأيضا في حالة الاستعلام عن الرصيد يخصم 6 جنيهات.

-البنك المصري الخليجي: رسم السحب النقدي 5 جنيهات، ويخصم في الاستعلام عن الرصيد 7 جنيهات.

- بنك ناصر: يخصم 6 جنيهات خلال عملية السحب، ويخصم جنيه واحد فقط عند استعلام العميل عن الرصيد.

- بنك فيصل الإسلامي: رسم السحب 5 جنيهات، والاستعلام عن الرصيد بـ 3 جنيهات.

- بنك المصرف المتحد: يخصم 5 جنيهات من العميل في الاستعلام عن الرصيد، ويخصم 6 جنيهات في عملية السحب.

- بنك مصرف أبوظبي الإسلامي: رسم السحب النقدي 5 جنيهات، وجنيهًا واحدًا فقط عن الاستعلام عن الرصيد.

- البنك العربي الأفريقي: رسم السحب 8 جنيهات، واما في حالة الاستعلام عن الرصيد 3 جنيهات.

- بنك كريدي أجريكول: رسم السحب النقدي 6 جنيهات، و3 جنيهات للاستعلام عن الرصيد.

- بنك الإمارات دبي الوطني: يخصم 6 جنيهات في كل عملية سحب، وجنيهان في حال الاستعلام عن الرصيد.

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