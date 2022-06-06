كامكو إنفست: مستوى قياسي لأرباح الشركات المدرجة بالأسواق المالية الخليجية خلال الربع الأول 2022

المصدر: دبي - البيان

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أظهر تقرير كامكو إنفست حول أرباح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية للربع الأول من العام 2022، بلوغ الأرباح المسجلة للشركات المدرجة في الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى مستوى قياسي جديد خلال الربع الأول 2022، بدعم قوي من نمو أرباح كافة القطاعات على أساس ربع سنوي باستثناء قطاع السلع طويلة الأجل. وعكس ارتفاع الأرباح الانتعاش المستمر والمستدام في النشاط الاقتصادي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع. وظلت بيانات مؤشر مديري المشتريات للسعودية والإمارات ودبي وقطر أعلى من حاجز النمو البالغ 50 نقطة بصفة مستمرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام على خلفية الجهود الحكومية والنشاط القوي للقطاع الخاص. كما شهد الائتمان المصرفي للقطاع الخاص أيضاً نمواً مستداماً في كل من السعودية والكويت وقطر وفقاً للبيانات المتاحة من البنوك المركزية لتلك الدول.

وبلغ صافي إيرادات الشركات المدرجة في البورصات الخليجية 65.4 مليار دولار خلال الربع مقابل 51.5 مليار دولار خلال الربع الرابع 2021، ليصل بذلك معدل النمو على أساس ربع سنوي إلى نسبة 27.0 في المائة. وكان النمو على أساس سنوي أقوى، إذ وصل إلى نسبة 67.0 في المائة مقارنة بأرباح الربع الأول من العام 2021 البالغة 39.2 مليار دولار أمريكي.

وجاءت قطاعات الطاقة والبنوك والمالية المتنوعة في الصدارة محتلة أول ثلاثة مراكز من حيث نمو الأرباح على أساس مطلق مقارنة بالربع الرابع من العام 2021، إذ مثلت نحو 80 % من إجمالي نمو الأرباح على أساس ربع سنوي.

أما من حيث النمو السنوي، استحوذت قطاعات الطاقة والبنوك والمواد الأساسية على ما نسبته 82 في المائة من إجمالي نمو الأرباح بالقيمة المطلقة. وواصلت أرامكو السعودية تصدرها كأكبر الشركات المساهمة في نمو الأرباح خلال الربع. إلا أنه حتى بعد استثناء أرامكو، ظل نمو إجمالي الأرباح قوياً ووصل إلى 35.0 % على أساس ربع سنوي و51.4 % على أساس سنوي.

وعلى أساس إقليمي، لوحظ نمو أرباح البورصات السبع خلال الربع. وسجلت السعودية أكبر معدل نمو لصافي الإيرادات على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 73.2 %، تليها أبوظبي والبحرين بنمو سنوي بنسبة 63.3 % و62.4 % على التوالي.

ومن حيث أداء قطاعات السوق، ارتفعت أرباح قطاع الطاقة بنسبة 79.5 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 21.8 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام 2022، إلا أنه لم يتم تسجيل أي نمو على أساس سنوي عبر مكونات مؤشر القطاع، إذ أعلنت 9 شركات من أصل 21 شركة عن تراجع أرباحها خلال الربع.

وسجل قطاع البنوك ربحاً أكبر خلال الربع الأول 2022 بقيمة 10.9 مليارات دولار، بنمو بلغت نسبته 32.3 % على أساس سنوي وبنسبة 25.4 % على أساس ربع سنوي. ويعكس نمو الأرباح بصفة رئيسية إلى الانخفاض الحاد للمخصصات خلال الربع بدعم من نمو التسهيلات الائتمانية. وسجل القطاع نمواً في الأرباح على أساس سنوي وربع سنوي في كافة الأسواق خلال الربع الأول 2022، حيث سجلت البنوك المدرجة في الإمارات أعلى معدل نمو في الأرباح على أساس سنوي بنسبة 62 %.

من جهة أخرى، بلغت أرباح قطاع المواد الأساسية 4.8 مليارات دولار في الربع الأول 2022 مقابل أرباح بقيمة 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الماضي و4.5 مليارات دولار في الربع الرابع 2021، واستفاد القطاع من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في كافة أنحاء العالم خلال هذا الربع.

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