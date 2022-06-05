مصر تحسم الجدل حول نظام صرف الخبز

المصدر: البيان

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حسمت وزارة التموين المصرية الجدل المثار حول نظام صرف الخبز الجديد.

وأوضح محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن «صرف الخبز يومياً للمواطن كما هو دون أي تغيير ولا مساس بصرفها»، مشيراً إلى أن المواطن يصرف يومياً 5 أرغفة خبز كما هي دون تغيير.

وأضاف سعد الله أن «حصة الفرد للخبز لم تتأثر ولم تنخفض، كما أن كل مواطن له 5 أرغفة يومياً ولم تنخفض نهائياً، ومن حق المواطن صرف الخبز يومياً أو 3 أيام مرة واحدة».

ولفت إلى أن الغرض من تنظيم عملية صرف الخبز للمواطن القضاء على التلاعب الذي كان يحدث في بعض المخابز، منوهاً بأنه تتم مواجهة كل المتلاعبين من أصحاب المخابز بحصة المواطن من الخبز.

وشدد على ضرورة عدم ترك بطاقات التموين في المخابز، وفي حال ضبط بطاقات تموين لدى المخبز يتم تحرير محضر لهم ويتم إنذار أصحاب البطاقات وتسجيلها في «القائمة السوداء»، وفي حال تكرارها يتم إلغاء البطاقة للمواطنين.

وأشار إلى أن بعض أصحاب المخابز أطلقوا شائعات بشأن صرف الخبز للمواطنين.

وبيَّن أن وزارة التموين تعمل بكل الشفافية بشأن صرف الخبز للمواطن، كاشفاً أن تكلفة رغيف الخبز 5.5 مليارات جنيه شهرياً.

وذكر أنه تم ضبط مخبز في الإسكندرية يقوم بتجميع بعض البطاقات وتحرير محضر ضده.

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