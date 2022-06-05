بيانات النمو في مايو تدعم الأسهم السعودية

المصدر: الرياض - رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت أسعار الأسهم في البورصة السعودية اليوم الأحد بعد أن أظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي واصل نموه القوي في شهر مايو الماضي إذ صمد الطلب أمام ارتفاع تكلفة الانتاج.

واستقر مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله عند 55.7 في مايو ، وهي القراءة ذاتها المسجلة في أبريل ، والتي كانت الأدنى منذ يناير وأقل من المتوسط البالغ 56.8.

وانخفض نمو التوظيف بصورة طفيفة لكنه ما زال في منطقة النمو، كما هو الحال منذ أبريل 2021، باستثناء مارس من العام الحالي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.4 % مع صعود سهم أرامكو 1.1 % وارتفاع سهم مصرف الراجحي 0.6 %.

وزاد سهم أكوا باور 1.3 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها أبرمت عقدا يتضمن تطوير وبناء وتشغيل محطة ليلى للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 91 ميجاوات.

وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.1 بالمئة مع صعود سهم صناعات قطر 0.7 % وسهم مصرف الريان 0.6 %.

وخارج منطقة الخليج نزل مؤشر الأسهم الرائدة المصري 0.2 % بعد مسح محبط لمديري المشتريات.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 47 من 46.9 في أبريل ، لكنه ما زال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأظهر المسح أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن عشر في مايو ، إذ أدت الأزمة الأوكرانية والقيود المفروضة على الواردات وانخفاض قيمة الجنيه إلى ضغوط على الأسعار.

ومع ذلك ارتفع سهم شركة حديد عز 4.6 % بعد أن أعلنت نتائجها الفصلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز