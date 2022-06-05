بعد رفع الدولار الجمركي.. سعر الجنيه المصري مقابل العملة الأمريكية

المصدر: وكالات

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شهد سعر الدولار أمس في البنوك المصرية حالة من الثبات بعد تحركه الخميس 2/6/2022.

ولا يزال سعر الدولار يتصدر اهتمام المتابعين بعد تحرك الجمركي وموازاته سعر الدولار في البنوك.

سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي اليوم سعر 18.63 جنيها للشراء، وسعر 18.68 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي اليوم في مصر 18.63 جنيها للشراء، وسجل سعر البيع 18.68 جنيها.

ووصل سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامي، 18.63 جنيها للشراء، وسعر 18.68 جنيها للبيع.

ويسجل افضل سعر يمكن أن تبيع به الدولار في مصر قيمة 18.63 جنيها مقابل الدولار الواحد.

ويشتري بأفضل سعر للدولار البنك المصري الخليجي، والبنك الأهلي الكويتي، ومصرف أبوظبي الاسلامي.

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان قيمة 18.62 جنيها للشراء، وسجل 18.68 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الاسكنرية والبنك العقاري المصري العربي وبنك سي أي بي، قيمة الشراء والبيع لسعر الدولار في بنك التعمير والاسكان.

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سعر 18.61 جنيها للشراء، وسجل سعر 18.68 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في ميد بانك، والمصرف المتحد، سعر 18.6 للشراء، وسعر 18.68 جنيها للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر 18.6 للشراء، وسعر 18.66 جنيها للبيع.

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، سعر 18.58 جنيها للشراء، وسجل سعر 18.69 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الافريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك الكويت الوطني، وبنك اتش اس بي سي، والمصرف العربي الدولي وبنك سايب، وبنك المشرق وبنك بلوم، وبنك ابو ظبي الاول سعر 18.58 جنيها للشراء، وسعر 18.68 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني 18.58 جنيها للشراء، وسجل سعر 18.64 جنيها للبيع.

ويعتبر أفضل سعر في مصر لشراء الدولار من البنوك هو 18.64 جنيها حيث يوفره البنك الاهلي اليوناني للبيع للجمهور.

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